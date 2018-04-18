Объем предложения в марте вырос на 4% по отношению к февралю и достиг 41713 квартир.

На вторичном рынке Москвы по итогам марта нынешнего года средний чек проданной квартиры сократился и составил 8,315 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Миэль-Сеть офисов недвижимости".По данным экспертов компании, сокращение среднего чека в большой степени было обусловлено изменением цены трехкомнатных квартир, стоимость которых заметно сократилась с февраля."Трехкомнатные квартиры, которые закономерно дороже меньших объектов, довольно долго ждут своего покупателя, и собственники поняли, что необходимо изменять ценник, чтобы их квартиры успешно продавались. Рост дисконтов на трешки и снижение цен вызвали довольно заметный интерес у покупателей, которыми традиционно являются семейные пары с детьми", – говорит управляющий партнер "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик.Согласно данным компании, объем предложения в марте вырос на 4% по отношению к февралю и достиг 41713 квартир. При этом доля нового предложения составила 21%.