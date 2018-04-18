С 1 мая туристы из 59 стран, включая россиян, смогут посещать популярную китайскую островную провинцию Хайнань без визы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное миграционное управление КНР.

С 1 мая туристы из 59 стран, включая россиян, смогут посещать популярную китайскую островную провинцию Хайнань без визы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное миграционное управление КНР.Безвизовый въезд будет касаться как групп, так и индивидуальных туристов, которые будут приезжать на остров через туристические агентства, - сообщаетПользоваться безвизовым въездом помимо России смогут также граждане Франции, Германии, США, подданные Великобритании. В сообщении госуправления отмечается, что эта мера направлена на "углубление политики реформ и открытости Хайнаня для внешнего мира".Тропический остров Хайнань вместе с одноименной провинцией расположен на юге Китая, на одной широте с Гавайями. Омывается Южно-Китайским морем.