Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что у нее прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье Хейли несвоевременно объявила о введении санкций против РФ. Однако до настоящего времени санкций не последовало.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что у нее прекрасные отношения с президентом страны Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье Хейли несвоевременно объявила о введении санкций против РФ. Однако до настоящего времени санкций не последовало.Как отмечает РИА Новости, ряд СМИ сообщил, что президент Дональд Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшее время санкций не ожидается.Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.