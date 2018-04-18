Компания Галс-Девелопмент намерена украсить входные группы восьми секций элитного комплекса Театральный дом на Поварской улице репродукциями художественных произведений.

Компания "Галс-Девелопмент" намерена украсить входные группы восьми секций элитного комплекса "Театральный дом" на Поварской улице репродукциями художественных произведений.Для этого уже заключен договор с Театральным музеем им. А.А. Бахрушина на приобретение 18 цифровых фотокопий театральных афиш XX века к различным постановкам, а также трех живописных произведений: "Зал старого дворцового театра в Вене" (Г. Климт, 1889 г.), "В опере" (М. Кассат, 1879 г.) и "Спектакль в Московском Большом театре по случаю священного коронования императора Александра II" (М. Зичи, 1856 год).Всего в коллекцию войдут 72 копии художественных произведений: картины яркого представителя изобразительного искусства рубежа XIX-XX столетий Альфонса Мухи "Рекламный плакат для Сары Бернар" и "Женщина с маргариткой" (1896 и 1900 гг.), театральная афиша к постановке повести "Египетские ночи" А.С. Пушкина (художник Рындин В.Ф, 1934 г.), афиша к постановке пьесы "Саломея" О. Уальда (художник Стенберг Г.А., 1920-е гг.), афиша к спектаклю А.Н. Островского "Лес" (художник Федоров В.Ф., 1924 г.), музыкальной комедии "Поцелуй Чаниты" (художник Грушко А.Б., 1957 г.), комедии "Дон Жуан" (художник Акимов Н.П., 1964 г.) и т.д."Театральный Дом" — элитный комплекс в стиле "русский модерн", в котором воплощен принцип синтеза искусств. Авторский декор фасадных решений, созданный архитектором Павлом Андреевым, находит продолжение во входных группах. Картины и афиши XIX-XX века о театральной жизни, знаменитые женские образы и нежные цветочные орнаменты художника-модерниста Альфонса Мухи превращают общественные пространства дома в арт-галерею. Эксклюзивные решения во внешней и внутренней отделке делают "Театральный дом" одним из самых красивых и аристократичных зданий, построенных в центре Москвы", — рассказал Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".Элитный жилой ансамбль "Театральный дом" со 129 элитными апартаментами введен в эксплуатацию в 2017 году. Комплекс расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков. В 2016 году компания "Галс-Девелопмент" провела реставрационные работы главного фасада здания XIX века со стороны Поварской улицы, созданного архитектором Н.Д. Струковым в неоклассическом стиле. Декоративные панно на внутренних фасадах выполнены по эскизам группы художников под руководством заслуженного архитектора России Павла Андреева в стиле ар-нуво эпохи модерна с растительными и цветочными мотивами.В оформлении входных групп использованы натуральные материалы, люстры из богемского стекла, дубовые двери с витражным остеклением. Комплекс оснащен бесшумными лифтами высокого класса с дизайнерской отделкой кабин, подземным паркингом на 283 машиноместа."Театральный дом" является победителем ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2015" в номинации "Элитный объект №1", а также премии RREF Awards 2016 в номинации "Качество и культура строительства".