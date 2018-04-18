Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжает рассыпаться на глазах. Выяснилось, что нервно-паралитическое вещество Новичок патентовалось и производилось в США. С такой сенсационной информацией выступил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля иего дочери Юлии продолжает рассыпаться на глазах. Выяснилось, чтонервно-паралитическое вещество "Новичок" патентовалось ипроизводилось в США. С такой сенсационной информацией выступил постпред Россиипри Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.По его словам, патент был выдан еще в 2015 году. В СШАнервно-паралитические вещества не только производились, но и патентовались вкачестве химического оружия, подчеркнул Шульгин. "И не когда-то давно, акаких-то несколько лет тому назад", – заявил постпред России при ОЗХО. Его слова приводит РИА Новости.Шульгин также рассказал о запросе американского ведомства попатентам и товарным знакам. Обращение от него к российскому патентномуведомству последовало 1 декабря 2015 года. Американцы просили проверить, невторично ли изобретенное учеными в США пуля с отделением для отравляющеговещества.Бывший сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ)Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органыСоединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравленынервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".Руководство Великобритании практически сразу же обвинило вслучившемся Россию. Лондон в качестве ответных мер выслал из стран 23российских дипломатов. Позже Москва объявила персонами нон-грата рядсотрудников британского дипломатического ведомства.Ранее специалисты ОЗХО определили, что химическое веществовряд ли было произведено в России. В свою очередь, министр иностранных делСергей Лавров сообщил о результатах экспертизы, которая обнаружила средыхимиката BZ. Он состоял на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.По словам политолога Александра Асафова, история сотравлением Скрипалей выгодна Лондону с идеологической точки зрения. Несмотряна абсурдность, эта ситуация служит удобным поводом для продолжениягеополитического давления на нашу страну, уверен эксперт.