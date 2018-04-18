Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и
его дочери Юлии продолжает рассыпаться на глазах. Выяснилось, что
нервно-паралитическое вещество Новичок патентовалось и
производилось в США. С такой сенсационной информацией выступил постпред России
при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и
его дочери Юлии продолжает рассыпаться на глазах. Выяснилось, что
нервно-паралитическое вещество "Новичок" патентовалось и
производилось в США. С такой сенсационной информацией выступил постпред России
при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
По его словам, патент был выдан еще в 2015 году. В США
нервно-паралитические вещества не только производились, но и патентовались в
качестве химического оружия, подчеркнул Шульгин. "И не когда-то давно, а
каких-то несколько лет тому назад", – заявил постпред России при ОЗХО. Его слова приводит РИА Новости.
Шульгин также рассказал о запросе американского ведомства по
патентам и товарным знакам. Обращение от него к российскому патентному
ведомству последовало 1 декабря 2015 года. Американцы просили проверить, не
вторично ли изобретенное учеными в США пуля с отделением для отравляющего
вещества.
Бывший сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ)
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4
марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Правоохранительные органы
Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие были отравлены
нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".
Руководство Великобритании практически сразу же обвинило в
случившемся Россию. Лондон в качестве ответных мер выслал из стран 23
российских дипломатов. Позже Москва объявила персонами нон-грата ряд
сотрудников британского дипломатического ведомства.
Ранее специалисты ОЗХО определили, что химическое вещество
вряд ли было произведено в России. В свою очередь, министр иностранных дел
Сергей Лавров сообщил о результатах экспертизы, которая обнаружила среды
химиката BZ. Он состоял на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.
По словам политолога Александра Асафова, история с
отравлением Скрипалей выгодна Лондону с идеологической точки зрения. Несмотря
на абсурдность, эта ситуация служит удобным поводом для продолжения
геополитического давления на нашу страну, уверен эксперт.