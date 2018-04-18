За акцию в защиту заблокированного мессенджера Telegram суд назначил участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной наказание в виде 100 часов обязательных работ.

За акцию в защиту заблокированного мессенджера Telegram суд назначил участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной наказание в виде 100 часов обязательных работ.Девушка признана виновной по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" КоАП РФ. Накануне еще две участницы этой акции протеста были оштрафованы на 10 тысяч и 20 тысяч рублей, передает РИА Новости.16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России, так как мессенджер отказался передать ФСБ ключи для шифрования сообщений пользователей. В тот же день у здания ФСБ состоялась импровизированная акция протеста — собравшиеся кидали разноцветные бумажные самолетики, протестуя против блокировки мессенджера. 13 человек были задержаны, в том числе участница группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Цорионов (Энтео).