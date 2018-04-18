Капитальное преображение или капитальное издевательство. Ровно четыре года, как жители области отдают свои деньги за капремонт домов. Больше двух тысяч уже отремонтировано на сумму, превышающую три миллиарда рублей. Вот только всегда ли ремонт радует глаз? И кто ответит за то, что на откровенно аварийные халупы ставятся новые крыши? Александр Инин задал этот вопрос чиновнику, который отвечает за всё коммунальное хозяйство области.

ул. МираПо графику ремонтировать этот дом должны были в 2031 году, но собственники на него взглянули, и поставили диагноз.Татьяна Гордеева, житель дома № 30: Дом не доживёт, потому что самый старый, самый плохой, самый запущенный дом.Дом построили в 61-ом, конечно, есть и постарее. Но этот был в больших трещинах, которые могли привести к обрушению. Чтобы приблизить срок капремонта - жители даже стали сбрасываться не по 6-50 с квадратного метра, а по 7 рублей. Теперь на фасад не нарадуются. И только специалисты замечают, что у дома по-прежнему проблемы. Он сырой.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: Из-за сливов, которые на крыше. Необходимо их чистить и укреплять. То есть там проливается непосредственно. И соответственно падает на фасад здания.Но это претензия уже не к подрядчику, а к управкомпании. В её адрес ЖКХ-контролёры направят письмо. Если "управляшка" его проигнорирует - на новом фасаде появятся плесень и грибок. Ведь крышу этого дома капитально ремонтировать будут только через 13 лет.Октябрьский пр-т, 44А это уже пятиэтажка на Октябрьском проспекте. И здесь тоже проблема. На ремонт фасада с заменой балконов в среднем даётся 4-5 месяцев. Здесь его начали в сентябре. Но к началу зимы успели покрасить только половину дома. Дальше погодные условия сочли слишком влажными. Зато теперь, когда начались весенние дожди, видимо самое время продолжать работу.Кирилл Степанов, главный инженер подрядной организации: Сейчас устанавливаем "леса", завозим материал, готовимся к проведению строительно-монтажных работ.Потенциально капремонтом домов сейчас могут заниматься 103 подрядных организации. Недобросовестные из списка выбраковываются. Но их можно пересчитать по пальцам одной руки. А жалоб на капремонт всё больше. Старая крыша не текла. Пришёл подрядчик - сделал новую, и с неё закапало в квартиры. На это даже уже обратил внимание ОНФ. Фонд капремонта в ответ может только повторить, что все подрядчики проходят через сито жёсткого отбора. Участвуют в нём и чиновники Белого Дома, отвечающие за ЖКХ.Сергей Гудков, зам. гендиректора регионального Фонда капремонта: Предварительный отбор проводит у нас Департамент. Все подаваемые документы все проверяются. Конечно, скажем, как следователи, мы не работаем - не проверяем.г. Вязники, ул. Октябрьская, 5Перегибы на местах поражают. В Вязниках, на доме, который пора признать аварийным и расселить, там и туалетов-то нет - капитально отремонтировали крышу. Глава областного департамента ЖКХ по этому поводу не поспешил рассказать, поможет ли несчастным жителям Белый Дом.Глеб Серёгин, директор областного департамента ЖКХ: Есть подрядчики, которые говорят - да, ребята, ну, смысл ремонтировать сейчас уже, дом-то не очень хороший. А есть подрядчик, который говорит - у меня есть договор. Я обязан выполнить свою работу и отремонтировать. Здесь в первую очередь, к сожалению, возникает вопрос к коллегам из органов местного самоуправления, которые вместо того, чтобы такие дома признавать аварийными, пытаются их восстановить.В этом году по программе капремонта в области отремонтируют около полутысячи домов, из них - больше 200 во Владимире. В основном будут делать крыши. Продолжат ли капремонтники и их кураторы попадать в просак, как в Вязниках, жизнь покажет.