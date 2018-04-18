Защитник санкт-петербургского СКА и сборной России Вячеслав Войнов, чей контракт с клубом заканчивается 30 апреля 2018 года, не намерен продолжать карьеру в армейской команде. Россиянин планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу, которая ранее дисквалифицировала его за избиение жены.

Защитник санкт-петербургского СКА и сборной России Вячеслав Войнов, чей контракт с клубом заканчивается 30 апреля 2018 года, не намерен продолжать карьеру в армейской команде. Россиянин планирует вернуться в Национальную хоккейную лигу, которая ранее дисквалифицировала его за избиение жены.Напомним, что Вячеслав Войнов был арестован 20 октября 2014 года по подозрению в домашнем насилии. После этого НХЛ наложила на защитника бессрочную дисквалификацию. Защитник был приговорен к 90 суткам тюремного ареста. Вернувшись в Россию, Войнов подписал контракт со СКА.В данный момент хоккеисту нужно получить американскую визу и разрешение на работу, чтобы вернуться в США, сообщает Чемпионат.com. Права на Войнова в НХЛ принадлежат "Лос-Анджелес Кингз", за который ранее выступал защитник.