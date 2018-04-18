Нападающий московского
Спартака, 31-летний Луис Адриано закрутил роман с 25-летней россиянкой.
Девушку зовут Юлия Мезенцева.
Нападающий московского
"Спартака", 31-летний Луис Адриано закрутил роман с 25-летней россиянкой.
Девушку зовут Юлия Мезенцева.
Юлия – из подмосковного Одинцово, но
часто бывает в Москве. Спортсмен, которого дома, в Порту-Алегри, ждет жена
Камилла и трое маленьких детей, проводит с россиянкой все свое свободное время,
сообщает Telegram-канал Super.
Эффектная и сексуальная
брюнетка везде сопровождает многодетного бразильца. К слову, они даже на выездные матчи
отправляются вместе. Так, Юлию заметили в Екатеринбурге во время игры
"Спартака" с "Уралом". Отмечается, что в своем закрытом Instagram Мезенцева нежно называет Луиса "мой
мужчина".
Старшая дочь Алисия родилась
в семье Луиса в феврале 2013 года в Донецке, а сыновья-близнецы Жуан Луис и
Жуан Адриано 9 сентября 2016 года. Сам будущий спортсмен родился в семье охранника
химического завода и домохозяйки. Играть в футбол он начал с восьми лет.
Наиболее известным Адриано
стал по выступлениям за донецкий "Шахтер", в котором провел девять
сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал
лучшим бомбардиром в истории клуба. Также выступал за бразильский "Интернасьонал" и итальянский "Милан". Сыграл четыре матча
за сборную Бразилии.