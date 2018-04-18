Нападающий московского Спартака, 31-летний Луис Адриано закрутил роман с 25-летней россиянкой. Девушку зовут Юлия Мезенцева.

Нападающий московского"Спартака", 31-летний Луис Адриано закрутил роман с 25-летней россиянкой.Девушку зовут Юлия Мезенцева.Юлия – из подмосковного Одинцово, ночасто бывает в Москве. Спортсмен, которого дома, в Порту-Алегри, ждет женаКамилла и трое маленьких детей, проводит с россиянкой все свое свободное время,сообщает Telegram-канал Super.Эффектная и сексуальнаябрюнетка везде сопровождает многодетного бразильца. К слову, они даже на выездные матчиотправляются вместе. Так, Юлию заметили в Екатеринбурге во время игры"Спартака" с "Уралом". Отмечается, что в своем закрытом Instagram Мезенцева нежно называет Луиса "моймужчина".Старшая дочь Алисия родиласьв семье Луиса в феврале 2013 года в Донецке, а сыновья-близнецы Жуан Луис иЖуан Адриано 9 сентября 2016 года. Сам будущий спортсмен родился в семье охранникахимического завода и домохозяйки. Играть в футбол он начал с восьми лет.Наиболее известным Адрианостал по выступлениям за донецкий "Шахтер", в котором провел девятьсезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также сталлучшим бомбардиром в истории клуба. Также выступал за бразильский "Интернасьонал" и итальянский "Милан". Сыграл четыре матчаза сборную Бразилии.