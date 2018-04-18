Сотрудники управления архитектуры и строительства

Сотрудники управления архитектуры и строительстваЖительница Владимира могла лишиться квартиры в доме на улице Усти-на-Лабе из-за выполненной перепланировки.На нее подали в суд сотрудники управления архитектуры и строительства города после проверки помещения. Они заметили переделанную перегородку между коридором, кухней и комнатой. Специалисты посчитали, что это несущая стена. Они потребовали продать квартиру с молотка.От хозяйки жилища поступил встречный иск. Женщина заявила, что стена не была несущей. В результате суд отклонил иск мэрии и встал на её сторону.