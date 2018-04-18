Наталия Антонова откровенно рассказала о непростом начале своей актерской карьеры. Красавице брюнетке пришлось проявить характер, чтобы исполнить свою мечту.

Наталия Антонова откровенно рассказала о непростом начале своей актерскойкарьеры. Красавице брюнетке пришлось проявить характер, чтобы исполнить свою мечту.В откровенном интервью артистка призналась, что ее родители были категорическипротив ее выбора профессии. В семье разгорелся настоящий скандал, потому что отец Натальи имел однобокое представление о жизни служителей храма Мельпомены. "Он былуверен, что в актерском мире собраны все пороки", – теперь уже со смехомвспоминает Антонова.Глава семьи пытался всеми способами переубедить дочь. Он даже пригласил знакомого,который работал официантом в Доме актера, чтобы тот рассказал о разгульнойжизни артистов. "Отец кричал: "Ты станешь женщиной легкого поведения!" А ясмотрела на него глазами Наташи Ростовой и говорила: "Папа, ты меня неправильнопонял, я хочу быть актрисой!", – поделилась женщина.Талант Антоновой заметили сразу, она начала сниматься уже на четвертомкурсе Щукинского училища. Карьера шла в гору, чего не скажешь о личной жизникрасавицы.Будучи студенткой, Наталья вышла замуж за коллегу Александра Вершинина. Черезгод у пары родился сын Артем, а через еще два года брак распался. Артисткатяжело переживала расставание, для Антоновой это были нелегкие времена.Женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках, она и ее малыш жили впроголодь. "Бывало, мне и кормить его было нечем, и я стыдилась рассказывать об этомродителям. Как признаться, что нет даже десяти рублей, чтобы на метро до театрадоехать? Я бегала к соседке, занимала… Помню, думала: "Хорошо, что Артемсегодня в садике пообедает, пополдничает, а в театре мы с ним поужинаем".Потому что дома – только макароны или пачка гречки. Иногда не было и этого. Нов театральной столовой можно было покормить сына и записать сумму долга вспециальную тетрадочку, а после зарплаты отдать", – цитирует актрису "".К счастью, вскоре все изменилось. Появились хорошие предложения отрежиссеров и жизнь потихоньку наладилась. Наталья вышла замуж во второй раз.От этого брака у нее родилось еще двое детей – Никита и Максим. Также актрисавоспитывает Антона, сына своего нынешнего супруга.