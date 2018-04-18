Наталия Антонова откровенно рассказала о непростом начале своей актерской
карьеры. Красавице брюнетке пришлось проявить характер, чтобы исполнить свою мечту.
Наталия Антонова откровенно рассказала о непростом начале своей актерской
карьеры. Красавице брюнетке пришлось проявить характер, чтобы исполнить свою мечту.
В откровенном интервью артистка призналась, что ее родители были категорически
против ее выбора профессии. В семье разгорелся настоящий скандал, потому что отец Натальи имел однобокое представление о жизни служителей храма Мельпомены. "Он был
уверен, что в актерском мире собраны все пороки", – теперь уже со смехом
вспоминает Антонова.
Глава семьи пытался всеми способами переубедить дочь. Он даже пригласил знакомого,
который работал официантом в Доме актера, чтобы тот рассказал о разгульной
жизни артистов. "Отец кричал: "Ты станешь женщиной легкого поведения!" А я
смотрела на него глазами Наташи Ростовой и говорила: "Папа, ты меня неправильно
понял, я хочу быть актрисой!", – поделилась женщина.
Талант Антоновой заметили сразу, она начала сниматься уже на четвертом
курсе Щукинского училища. Карьера шла в гору, чего не скажешь о личной жизни
красавицы.
Будучи студенткой, Наталья вышла замуж за коллегу Александра Вершинина. Через
год у пары родился сын Артем, а через еще два года брак распался. Артистка
тяжело переживала расставание, для Антоновой это были нелегкие времена.
Женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках, она и ее малыш жили впроголодь. "Бывало, мне и кормить его было нечем, и я стыдилась рассказывать об этом
родителям. Как признаться, что нет даже десяти рублей, чтобы на метро до театра
доехать? Я бегала к соседке, занимала… Помню, думала: "Хорошо, что Артем
сегодня в садике пообедает, пополдничает, а в театре мы с ним поужинаем".
Потому что дома – только макароны или пачка гречки. Иногда не было и этого. Но
в театральной столовой можно было покормить сына и записать сумму долга в
специальную тетрадочку, а после зарплаты отдать", – цитирует актрису "".
К счастью, вскоре все изменилось. Появились хорошие предложения от
режиссеров и жизнь потихоньку наладилась. Наталья вышла замуж во второй раз.
От этого брака у нее родилось еще двое детей – Никита и Максим. Также актриса
воспитывает Антона, сына своего нынешнего супруга.