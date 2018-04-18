Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников. Хулиганы изуродовали его новенький автомобиль.

Резидент Comedy Club ТимурБатрутдинов стал жертвой злоумышленников. Хулиганы изуродовали его новенький автомобиль.Ничего не предвещало беды: Тимурприпарковал джип одной из улиц Москвы, а сам ушел по делам. Вернувшись, шоумен увиделизуродованный капот своей машины.Шокированный Батрутдинов обнаружил наRange Rover обломки водосточных труб. "Кто-то намеренно поцарапал капот инабросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот RangeRover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится всалоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили", – приводит слова звездыКомик даже не предполагает, кто так могпоступить с его машиной. Но не исключено, что это чья-то месть или проявлениезависти. Можно также предположить,что кто-то приревновал к артисту телеведущую и певицу Ольгу Бузову.Напомним, что Бузову иБатрутдинова еще в начале этого года заподозрили в романе. Ольга и Тимур"совершенно случайно" оказывались в одних и тех же местах.О своем намерении жениться на32-летней звезде "Дома-2" 39-летний Батрутдинов говорил и раньше.Перед новымгодом Тимур пошутил, что если они с Бузовой в 2018 году не встретят своюлюбовь, то сыграют свадьбу друг с другом.