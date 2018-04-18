Резидент Comedy Club Тимур
Батрутдинов стал жертвой злоумышленников. Хулиганы изуродовали его новенький автомобиль.
Резидент Comedy Club Тимур
Батрутдинов стал жертвой злоумышленников. Хулиганы изуродовали его новенький автомобиль.
Ничего не предвещало беды: Тимур
припарковал джип одной из улиц Москвы, а сам ушел по делам. Вернувшись, шоумен увидел
изуродованный капот своей машины.
Шокированный Батрутдинов обнаружил на
Range Rover обломки водосточных труб. "Кто-то намеренно поцарапал капот и
набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range
Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в
салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили", – приводит слова звезды
Комик даже не предполагает, кто так мог
поступить с его машиной. Но не исключено, что это чья-то месть или проявление
зависти. Можно также предположить,
что кто-то приревновал к артисту телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
Напомним, что Бузову и
Батрутдинова еще в начале этого года заподозрили в романе. Ольга и Тимур
"совершенно случайно" оказывались в одних и тех же местах.
О своем намерении жениться на
32-летней звезде "Дома-2" 39-летний Батрутдинов говорил и раньше.Перед новым
годом Тимур пошутил, что если они с Бузовой в 2018 году не встретят свою
любовь, то сыграют свадьбу друг с другом.