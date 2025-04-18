«Альфа-Банк» выпустил мобильное приложение «Альфа-Онлайн» на последней версии отечественной операционной системы «Аврора». Это первый банковский сервис, реализованный на защищенной

«Альфа-Банк» выпустил мобильное приложение «Альфа-Онлайн» на последней версии отечественной операционной системы «Аврора». Это первый банковский сервис, реализованный на защищенной российской мобильной платформе и размещённый в официальном магазине приложений RuStore. Внедрение решения в финансовой сфере является логичным продолжением стратегии импортозамещения и подчёркивает роль «Авроры» как мобильной платформы, отвечающей требованиям крупного бизнеса и государственных структур. Новая версия