Владимирская мэрия заключила контракт с фирмой по отлову бездомных животных. Как уточнили в мэрии, этим займется индивидуальный предприниматель из Ярославской области. ИП Шарипова будет

Владимирская мэрия заключила контракт с фирмой по отлову бездомных животных. Как уточнили в мэрии, этим займется индивидуальный предприниматель из Ярославской области. ИП Шарипова будет отлавливать, кормить и осматривать бездомных животных. Также их стерилизуют и чипируют, а затем вернут на улицу. То есть действовать будут по стратегии ОСВВ — Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат. Юлия Жирякова, начальник управления по связям