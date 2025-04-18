В настоящее время строительные работы идут активно.

Гостиницу на Студеной горе во Владимире планируют достроить к концу 2025 года, сообщает АНО «Агентство экономического развития Владимирской области». В настоящее время строительные работы идут активно.Новый гостиничный комплекс будет соответствовать международным стандартам гостеприимства и расположится рядом с бывшей богадельней. Первоначально проект был связан с известной сетью «Хилтон», однако после ее ухода из России строительство возобновилось лишь в 2023 году с участием застройщика ООО «Строитель».Ожидается, что объект будет сдан в срок.