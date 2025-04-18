Полигон твердых коммунальных отходов возле деревни Марьинка загрязняет воздух. Кроме того, предприятие ООО «СпецТехАвто», которое обслуживает свалку, по факту сейчас работает без

Полигон твердых коммунальных отходов возле деревни Марьинка загрязняет воздух. Кроме того, предприятие ООО «СпецТехАвто», которое обслуживает свалку, по факту сейчас работает без разрешения. Как сообщили в прокуратуре области, для обслуживания полигона ТКО у организации должно иметься специальное комплексное экологическое разрешение. Оно должно было быть получено до 1 января этого года. Однако ООО «СпецТехАвто» сейчас работает