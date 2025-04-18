В Москве определили победителей конкурса «Научный прорыв года в искусственном интеллекте», который прошел в рамках ежегодной премии Data Fusion Awards.

В Москве определили победителей конкурса «Научный прорыв года в искусственном интеллекте», который прошел в рамках ежегодной премии Data Fusion Awards. Награды в номинации присуждались за научные статьи ученых в области искусственного интеллекта и робототехники, опубликованные в журналах или материалах конференций в 2024 году.Победителем конкурса стал Айдар Булатов с научной работой, которая предлагает революционное решение для контекстного окна — критического параметра для больших языковых моделей. Он создал модель, способную обрабатывать последовательности длиной более 2 миллионов токенов.Призовое место также занял Юрий Куратов, который предложил уникальный стандарт оценки качества и эффективности работы языковых моделей на длинных последовательностях, способный стать отраслевым ориентиром для всего сообщества, работающего с ИИ. Еще одна награда досталась Александру Тюрину за работу, посвященную инновационному методу ускоренного обучения моделей, которая станет базисом для дальнейших оптимизаций распределенного обучения. Между победителями будет распределен призовой фонд размером в 3 млн рублей для дальнейшей реализации научных проектов.«Технологии, основанные на применении искусственного интеллекта, — это мощный драйвер для множества индустрий, инструмент, который помогает бизнесу и государству разрабатывать и применять прорывные решения для социально-экономического развития. Мы можем быть уверенными в его безопасности и эффективности, только полагаясь на научный подход», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.Всего на конкурс было представлено 115 работ. Заявки оценивало жюри, в которое вошли профессор РАН, гендиректор AIRI, профессор «Сколтеха» Иван Оселедец, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор Центра ИИ «Сколтеха», профессор, руководитель научной группы AIRI Евгений Бурнаев, руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ Дмитрий Ватолин, а также руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» Института ИИ МГУ Константин Воронцов. Их первостепенной задачей было отметить работы, которые могут внести существенный вклад в развитие искусственного интеллекта и его прикладное применение.Премия Data Fusion Awards присуждается за выдающиеся достижения в развитии тренда Data Fusion, успешную реализацию междисциплинарных проектов по анализу больших данных с использованием технологий ИИ и машинного обучения, а также за значимый вклад в развитие образовательных инициатив в сфере подготовки специалистов.Конференция Data Fusion состоялась в Москве 16–17 апреля. Она является кросс-индустриальной площадкой для диалога бизнеса, науки и государства. Программа мероприятия включала более 70 сессий, посвященных экономике данных, технологическому лидерству, внедрению ИИ-решений в индустрии, масштабированию наукоемких технологий, а также международному опыту в области искусственного интеллекта.