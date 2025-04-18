Продавцы предлагали такие культуры, как морковь Медовая сказка, огурцы Коза Егоза и томаты Гнездо голубя.

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в первом квартале этого года обнаружило более 50 сортов и гибридов овощных культур, которые не включены в Госреестр. В ходе проверок 163 торговых точек с семенами специалисты выявили 1335 партий семян, реализуемых с нарушениями.Продавцы предлагали такие культуры, как морковь Медовая сказка, огурцы Коза Егоза и томаты Гнездо голубя.Отсутствие сортов в Госреестре указывает на то, что они не прошли необходимых испытаний, за что к продавцам были направлены предостережения. В Россельхознадзоре напомнили, что проверить наличие сорта в Госреестре можно на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия», что поможет садоводам избежать подделок и защитить свои посадки от некачественного материала.