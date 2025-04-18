В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения.

Прокуроры Владимирской области требуют ремонта парикмахерской в женской колонии поселка Ликино. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения: потолок и стены в парикмахерской имеют дефекты, что делает их неудовлетворительными для уборки и дезинфекции.После инициативы прокуроров о необходимости устранения проблем, повторная проверка выявила, что недостатки не были устранены. В результате, прокуроры подали иск в суд, который поддержал их требования о ремонте.Напомним, ранее мы писали, что