Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять по колесам машины.

Во Владимирской области закладчик вместе с приятелем попытался скрыться от сотрудников полиции на такси. Оперативникам пришлось открыть огонь, чтобы задержать преступника. Подробности погони — в материале .Сбыт в крупном размереИнцидент произошел в Ковровском районе. Сотрудники УМВД попытались на дороге заблокировать автомобиль Chevrolet: в машине сидел причастный к незаконному обороту наркотиков 24-летний молодой человек. Подозреваемый ехал вместе с двумя знакомыми.«Заметно нервничая, водитель иномарки начал движение задним ходом и, врезавшись в служебный автомобиль, столкнул его с автодороги. В это время пассажир, находившийся на заднем сидении, открыл окно и вынул предмет, похожий на пистолет», — указали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Пассажиры никак не реагировали на законные требования полиции. Тогда один из сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух. Но реакции не последовало. Оперативникам пришлось прострелить колеса. Тогда машина вылетела с дороги.Молодого человека обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Тайник в лесуОказалось, что в конце марта парень вместе с двумя знакомыми поехал в сторону поселка Ащеринский карьер. В лесном массиве его ждала очередная партия наркотиков.«При фигуранте полицейские обнаружили наркотическое средство альфа-PVP массой порядка 0,5 грамма, охолощенный пистолет, электрошокер и мобильный телефон, а в салоне автомобиля — страйкбольную гранату», — добавили в полиции.В лесу они нашли тайник еще с 50 граммами синтетических наркотиков. Подозреваемого заключили под стражу.По версии следствия, молодой человек стал заниматься сбытом наркотиков в поисках легких денег в декабре 2024 года. Он арендовал квартиру в Муроме, координаты оптовых партий запрещенных веществ получал в мессенджере. Потом парень забирал наркотики, фасовал их и прятал, делая закладки.Как уточнили в СледКоме Владимирской области, действиям знакомым обвиняемого — пассажиру и таксисту — также дадут правовую оценку.