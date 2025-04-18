Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах Почта Банка.

Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах Почта Банка. Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России.В клиентских центрах Почта Банка розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.«Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах Почта Банка. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию команд ВТБ и Почта Банка, а также использованию опыта, полученного при интеграции других банков. В результате ВТБ расширил свою сеть на новые населенные пункты, где ранее услуги банка не были представлены. Следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года», – рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.«Розничные клиенты получили доступ ко всей продуктовой линейке ВТБ в 336 клиентских центрах Почта Банка. За месяц свыше 52 тыс. человек оформили более 132 тыс. продуктов. Чаще всего клиенты оформляли дебетовые и зарплатные карты, переводили в ВТБ пенсию, открывали вклады и накопительные счета. Помимо обслуживания в офисах клиентам Почта Банка доступен выездной сервис, когда мобильный специалист доставляет карты в заранее согласованные место и время», – комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. Процесс объединения с Почта Банком завершится к середине 2026 года и затронет несколько тысяч точек продаж.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000