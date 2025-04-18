Прокуратура проверила парикмахерскую в женской колонии в поселке Ликино Судогодского района. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили там нарушения и потребовали устранить их. Однако

Прокуратура проверила парикмахерскую в женской колонии в поселке Ликино Судогодского района. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили там нарушения и потребовали устранить их. Однако руководство колонии не стало проводить ремонт. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что вопреки требованиям законодательства в помещении парикмахерской женской колонии покрытие потолка и стен имеет существенные дефекты, что не обеспечивает влагостойкость отделки и