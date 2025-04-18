«Остановка МЧС» – гласит надпись на старой пожарной машине. Тематическую автобусную остановку сделали спасатели в рамках акции «35 добрых дел», которая проходит в честь 35-летия ведомства.

«Остановка МЧС» – гласит надпись на старой пожарной машине. Тематическую автобусную остановку сделали спасатели в рамках акции «35 добрых дел», которая проходит в честь 35-летия ведомства. Креативный объект создали из пожарной автоцистерны. Она была списана, но теперь получила новую жизнь. Жители и гости города точно получат яркие впечатления, ожидая автобус. А еще там можно сделать