Сейчас подрядчик занимается облицовкой стен, стяжкой, покрытием полов, потолков, перегородками, электропроводкой и т.д.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области идет ремонт поликлиники №2, на который было выделено 143,5 млн рублей. Ход работ проверил депутат Госдумы Игорь Игошин вместе с главой города Алексеем Соколовы. Подробности он рассказал в своих соцсетях.Работы ведет подрядчик ООО «Мегаполис». Сейчас он занимается облицовкой стен, стяжкой, покрытием полов, потолков, перегородками, электропроводкой и т.д.«Общее впечатление от хода капитального ремонта у нас осталось хорошее. Подрядчик старается соблюдать график. Необходимые материалы закуплены», — отметил Игошин в соцсетях.Рабочие также приведут в порядок территорию больничного двора. Открытие поликлиники ожидают в ноябре 2025 года.