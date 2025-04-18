Жителя Мурома судили за повторную пьяную езду. Мужчину лишили автомобиля «БМВ». 29 декабря прошлого года осужденный сел за руль в состоянии опьянения. Машину остановили сотрудники ДПС возле

Жителя Мурома судили за повторную пьяную езду. Мужчину лишили автомобиля «БМВ». 29 декабря прошлого года осужденный сел за руль в состоянии опьянения. Машину остановили сотрудники ДПС возле дома №3 на проезде Куйбышева. Обвиняемый отказался проходить медосвидетельствование, поэтому от вождения его сразу же отстранили. Из пресс-релиза прокуратуры области Приговором Муромского городского суда виновному назначено наказание в