Участок протяженностью 1,5 км на дороге от поселка Головино до деревни Алферово в Судогодском районе отремонтируют. Эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и СНТ, объяснили в

Участок протяженностью 1,5 км на дороге от поселка Головино до деревни Алферово в Судогодском районе отремонтируют. Эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и СНТ, объяснили в пресс-службе минтранса области. Сейчас на месте работают пять рабочих и восемь единиц рабочей техники. Из пресс-релиза минтранса области Устройство слоев износа – это ключевой этап в поддержании дорог в