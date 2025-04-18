В выходные во Владимире перекроют две центральные улицы. Связано это с праздниками и соответствующими ежегодными традициями. Так, в субботу, 19 апреля, перекроют движение по Лыбедской

В выходные во Владимире перекроют две центральные улицы. Связано это с праздниками и соответствующими ежегодными традициями. Так, в субботу, 19 апреля, перекроют движение по Лыбедской магистрали. С 7 утра до 15:00 ограничат участок дороги от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе. На этом участке магистрали пройдет традиционный забег и спортивный праздник, посвященный Великой Победе. Транспорт сможет