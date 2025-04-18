Льгота будет действовать с 1 по 12 мая 2025 года.

В честь 80-летнего юбилея Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться транспортом во Владимирской области с 1 по 12 мая 2025 года. Льгота распространяется на городские автобусы, троллейбусы и пригородные электрички.Право на бесплатный проезд получат как граждане России, так и иностранцы, а также лица без гражданства, относящиеся к категориям участников войны и их семей. Один сопровождающий также сможет воспользоваться льготным проездом.Ограничений на количество поездок и провоз багажа нет. Сроки действия льготы для пригородных перевозчиков варьируются в зависимости от компании.