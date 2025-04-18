Им приходится снимать жилье.

Жительница поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области, имеющая четверых малолетних детей, один из которых инвалид, обратилась в прокуратуру после 12 лет ожидания жилого помещения от местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Женщина состоит на учете в качестве нуждающейся и имеет право на внеочередное получение жилья, но до сих пор вынуждена снимать квартиру. Прокуратура региона поддержала ее иск в суде, и судья постановил, что администрация должна незамедлительно обеспечить семью жильем.Напомним, ранее мы писали, что в