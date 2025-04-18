Коррупционный скандал произошел в Покровской колонии №2 .

Коррупционный скандал произошел в Покровской колонии №2 Владимирской области: начальник и заместитель начальника ИК общего режима обвиняются в «торговле свободой». За взятки они заменяли неотбытую часть срока заключенных на более мягкое наказание или способствовали улучшению условий содержания. Всего в преступной схеме было восемь участников. Подробности — в материалеНаживались на сидельцахНеобычный «бизнес» внутри ИК-2 появился в прошлом году. Двое сидельцев через защитника из Владимирской областной коллегии адвокатов №1 связались с руководителями колонии и предложили вознаграждение в 300 тысяч рублей за получение поощрений и положительных характеристик для условно-досрочного освобождения.Начальник колонии, а также его зам долго не думали и согласились на выгодное «предложение». Вскоре работу поставили на поток и число желающих сократить свой срок увеличилось. Так, еще один осужденный этой же колонии, действуя через другого осужденного и жительницу Москвы, передал взятку заместителю начальника колонии в размере 170 тысяч рублей для этих же целей.«Посредница организовала приобретение на указанные денежные средства бытовой техники, которую в июне 2024 года передала заместителю начальника колонии», — уточнили в СУ СК РФ по региону.Уволены со службыВ апреле 2025 года преступную схему в исправительном учреждении раскрыли сотрудники ФСБ по Владимирской области.В отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области и его заместителя возбудили дело о получении взятки (п.«в» ч.5 ст.290 и ч.3 ст.290 УК РФ).В отношении двух осужденных возбуждены дела о даче взятки (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).В отношении четырех подельников возбуждены дела о посредничестве в даче взятки (п.«а», п.«б» ч.3 ст291.1 УК РФ).Начальника и его заместителя уволили. У них дома провели обыски. Теперь следователи проводят допросы и изучают документацию.Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.