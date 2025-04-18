Это опасно для здоровья населения.

В прокуратуре Владимирской области раскрыли нарушения, связанные с мусорным полигоном у деревни Марьинка, который работал без экологического разрешения. В ходе проверки установлено, что полигон выделяет метан и оксид углерода, что представляет угрозу для окружающей среды и здоровья населения.По закону, для функционирования мусорного полигона необходимо наличие экологического разрешения, которое ООО «СпецТехАвто» должно было получить до 1 января 2025 года. Однако компания не выполнила обязательные требования.После прокурорского иска Ленинский районный суд Владимира принял решение в пользу прокуратуры, предписав компании получить экологическое разрешение. В настоящее время ООО «СпецТехАвто» подало все необходимые документы для получения разрешения в Росприроднадзор, и соблюдение законодательства находится под контролем надзорного ведомства.