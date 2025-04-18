31-летнего жителя Кольчугино будут судить за убийство. Мужчина зарезал свою сожительницу ножом за то, что она не хотела уходить домой с пьянки. Преступление произошло 11 февраля этого года.

31-летнего жителя Кольчугино будут судить за убийство. Мужчина зарезал свою сожительницу ножом за то, что она не хотела уходить домой с пьянки. Преступление произошло 11 февраля этого года. Обвиняемый и его 26-летняя девушка были в гостях у знакомого в квартире на улице Школьной микрорайона Белая Речка. Компания выпивала. В какой-то момент фигурант захотел отправиться домой