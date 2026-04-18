Женщина не следила за своим участком, из-за чего тот зарос сорняками и кустарником.

Земельный участок в 69 га в Александровском районе был конфискован у собственника. Причиной стало непринятие собственником мер по обработке земли, что привело к ее заброшенности и зарастанию. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Инициатором возвращения участка государству выступило Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области. Оно подало иск в суд в отношении владелицы земли. Судебный орган признал правомерность требований министерства и вынес решение о реализации участка через открытые торги.Основанием для судебного разбирательства послужило многолетнее состояние земли, покрытой кустарником и сорной растительностью, а также неиспользование ее по назначению — под нужды сельского хозяйства.Стоит отметить, что в 2023 году владелица уже подвергалась административному наказанию за бездействие в части вовлечения данного участка в сельскохозяйственный оборот. Однако, спустя три года, существенных изменений в ситуации не произошло.Представители Россельхознадзора по указанным областям также сообщили, что в текущем 2026 году они начали процессы принудительного изъятия земель сельскохозяйственного назначения в 10 случаях. Общая площадь таких неиспользуемых участков достигла 680,82 гектара. По четырем из них, общей площадью 125,8 гектара, расположенным на территории Владимирской и Костромской областей, уже имеются положительные судебные решения.Ранее во Владимире у сотрудницы УФСИН