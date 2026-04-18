По состоянию на начало 2026 года, во Владимирской области действовало всего шесть микрофинансовых организаций. За прошедшие 12 месяцев ими было заключено около 14 тысяч договоров с клиентами, что на 30% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Жители региона получили 13,5 тысячи займов, что также демонстрирует снижение почти на треть. Регулярное ужесточение правил со стороны Центрального Банка направлено на предотвращение чрезмерного заимствования населением.
С апреля 2025 года микрофинансовые организации более не принимают во внимание доходы заемщиков, не подтвержденные документально.
Параллельно был снижен максимальный порог переплаты по краткосрочным кредитам (сроком до одного года) со 130% до 100% от первоначальной суммы. Это означает, что даже при просрочке клиент не вернет более чем вдвое превышающую сумму от одолженного. С октября вступает в силу новое ограничение: при наличии двух непогашенных займов с процентной ставкой выше 200% годовых, получение третьего такого займа станет невозможным.
Татьяна Сидорова из владимирского отделения ЦБ пояснила, что данная мера призвана разорвать порочный круг, когда новые займы берутся для погашения предыдущих.
В то же время, бизнес-сектор демонстрирует рост. Предприниматели и юридические лица оформили 239 займов на общую сумму почти 612 миллионов рублей. Индивидуальные предприниматели привлекли 215 миллионов (рост на 5% по сравнению с 2024 годом), а компании – 396 миллионов (рост на 30%). Средний размер займа для ИП составил 1,8 миллиона рублей, а для компаний – 3,3 миллиона. В целях поддержки малого бизнеса максимальная сумма микрозайма была увеличена с 5 до 15 миллионов рублей.
