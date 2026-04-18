По состоянию на начало 2026 года, во Владимирской области действовало всего шесть микрофинансовых организаций. За прошедшие 12 месяцев ими было заключено около 14 тысяч договоров с клиентами, что на 30% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.Жители региона получили 13,5 тысячи займов, что также демонстрирует снижение почти на треть. Регулярное ужесточение правил со стороны Центрального Банка направлено на предотвращение чрезмерного заимствования населением.С апреля 2025 года микрофинансовые организации более не принимают во внимание доходы заемщиков, не подтвержденные документально.Параллельно был снижен максимальный порог переплаты по краткосрочным кредитам (сроком до одного года) со 130% до 100% от первоначальной суммы. Это означает, что даже при просрочке клиент не вернет более чем вдвое превышающую сумму от одолженного. С октября вступает в силу новое ограничение: при наличии двух непогашенных займов с процентной ставкой выше 200% годовых, получение третьего такого займа станет невозможным.Татьяна Сидорова из владимирского отделения ЦБ пояснила, что данная мера призвана разорвать порочный круг, когда новые займы берутся для погашения предыдущих.В то же время, бизнес-сектор демонстрирует рост. Предприниматели и юридические лица оформили 239 займов на общую сумму почти 612 миллионов рублей. Индивидуальные предприниматели привлекли 215 миллионов (рост на 5% по сравнению с 2024 годом), а компании – 396 миллионов (рост на 30%). Средний размер займа для ИП составил 1,8 миллиона рублей, а для компаний – 3,3 миллиона. В целях поддержки малого бизнеса максимальная сумма микрозайма была увеличена с 5 до 15 миллионов рублей.