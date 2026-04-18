Это позволит привлечь дополнительное финансирование в виде субсидий и инвестиций, которые будут направлены на обновление и модернизацию всех инженерных систем, обслуживаемых на территории Муромского округа.

В Муроме произошли изменения в руководстве муниципальных предприятий.Ранее занимавший должность главного инженера Роман Игонин теперь временно возглавляет МУП «Водопровод и канализация». Об этом проинформировали в администрации Муромского округа.Прежний директор водоканала, Юрий Дударев, перешел на руководящую должность в окружном «Центре развития коммунальной инфраструктуры». Основная миссия этой организации заключается в подготовке проектной документации для подачи заявок на участие в региональных и федеральных программах. Это позволит привлечь дополнительное финансирование в виде субсидий и инвестиций, которые будут направлены на обновление и модернизацию всех инженерных систем, обслуживаемых на территории Муромского округа.Ранее сообщалось, что