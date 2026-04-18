Благодаря вмешательству прокуратуры, управляющая организация устранила повреждения кровли многоквартирного здания в городе Лакинск, которая частично обвалилась в зимний период. Об этомс сообщили в пресс-службе Собинской межрайонной прокуратуры.Инцидент произошел 30 января в пятиэтажном доме № 21, расположенном по улице 21 Партсъезда.Обрушение произошло над подъездами № 6 и № 7. Основной причиной происшествия стало несвоевременное удаление снежных масс с крыши управляющей компанией после обильных снегопадов.По факту произошедшего Собинская прокуратура организовала проверку. В отношении главы управляющей компании было инициировано административное производство, вынесено предписание с требованием ликвидировать выявленные нарушения. Кроме того, к виновному должностному лицу применили дисциплинарные меры.Ремонтные работы на кровле дома завершены под надзором надзорного органа.Ранее прокуратура добилась ремонта