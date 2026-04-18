Едва в лесах сошел снег, владимирские грибники устремились в чащу за первыми весенними дарами. И, судя по многочисленным отчетам, которыми они делились в социальных сетях, лес щедро вознаградил их за терпение. Где можно без труда собрать полную корзину сморчков и строчков, как их правильно их приготовить и какие еще «перворосы» можно встретить весной, vlad.aif.ru рассказал эксперт, учитель биологии гимназии № 35 г. Владимира Артём Мишулин.От урнулы до дисциныАнна Харитонова, vlad​.aif.ru: Артем, в основном в корзине у любителей ранней тихой охоты — сморчки и строчки. Какие еще грибы можно отнести к «перворосам»?Артём Мишулин: Не все об этом знают, но весенний лес довольно богат различными видами грибов. Во Владимирской области в апреле-мае помимо строчков и сморчков встречаются саркосцифы, псевдоплектании, саркосомы, урнулы, дисцины, думонтинии, сморчковые шапочки... И это — лишь малая часть истинного грибного разнообразия весеннего леса.Они тоже относятся к условно-съедобным?— Среди весенних видов грибов есть и съедобные, и условно-съедобные и ядовитые виды. Некоторые произрастают массово, другие — редки. Так, популярный у грибников весенний гриб саркосома шаровидная включён в Красную книгу России и к сбору запрещён.— В соцсетях владимирцы выложили фотографии редкого и удивительного гриба — алого саркосцифа. Что это за гриб? Годится и он в пищу? Если да, как его правильно обрабатывать и готовить?— Правильное название данного вида грибов — саркосцифаавстрийская. Я бы не отнес этот гриб к редким, он очень широко распространён и часто встречается в средней полосе России с момента таяния снега в марте до середины мая. Гриб съедобен, правда он обладает жёсткой, резиноподобной консистенцией и лишён особого вкуса. Но его вполне можно как жарить, так и тушить.Какие самые необычные грибы вы находили?— Сложно сказать, слишком большой выбор. В нашем регионе встречается очень много видов грибов, имеющих необычный, причудливый облик. Пожалуй, самым необычным видом, который попадался мне в лесу, был ежовик коралловидный. Это редкий вид грибов, включённый в Красную книгу Владимирской области. Его плодовые тела похожи на белоснежные грозди кораллов. Вид встречается осенью на валежнике лиственных пород деревьев.Также весьма необычны различные рогатики, дрожалки, лопастники, звездовики, пецицы... Всего не перечислить.Лесной «мозг»— А теперь поговорим о более распространенных весенних грибах — сморчках и строках. Чем они отличаются друг от друга?«— В наших лесах встречается несколько видов строчков (строчок обыкновенный и строчок гигантский) и сморчков (сморчок высокий, сморчок пожарищный). Сразу следует сказать главное: строчки — это ядовитые грибы, содержащие токсин гиромитрин; в тяжёлых случаях отравление строчками может привести к желтухе и даже к смерти. А вот сморчки совершенно безопасны. Различить эти грибы несложно: у строчков плодовое тело более округлое и шляпка внешне напоминает мозг, а у сморчков она вытянутая, коническая.Как найти грибное место? Где сейчас уже пошли первые весенние грибы?— Всё зависит от того, за какими грибами вы «охотитесь». Разные виды грибов произрастают в разных условиях и типах леса. Все знают, что за подберёзовиками следует идти в березняк, а за подосиновиками — в осинник. Что касается весенних видов грибов, то сморчки чаще встречаются на опушках смешанных лесов и влажных осинников, на вырубках и гарях. Саркосцифу можно найти на берегах ручьёв, в сырых лесных низинах.Выкручиваем или срезаем?Как правильно собирать эти грибы: выкручивать или срезать? И в какую тару лучше класть?— Микологи говорят уверенно: никакой разницы в том, как вы собираете грибы, нет. Можно и выкручивать, и срезать. На дальнейшей урожайности грибницы это никак не скажется. В лес лучше всего брать плетёную корзину.Как долго можно их хранить до момента приготовления?— Грибы — продукт скоропортящийся. Вернувшись из леса, нужно сразу же их перебрать, почистить «улов» и подвергнуть грибы соответствующей кулинарной обработке. Если нет возможности сразу обработать собранные грибы, нужно очистить их от лесного мусора и, не разрезая, убрать в холодильник.Вы лично собираете «перворосы»?— Только сморчки. Если честно, я против сбора различной грибной «экзотики». Ошибки в сборе и приготовлении грибов чреваты тяжёлыми последствиями для здоровья.Поделитесь любимым рецептом?— Вообще из грибных блюд я больше всего люблю лисички, жаренные в сметане с картофелем. Из весенних грибов ем сморчки. Рецепт простой: грибы тщательно промыть, отварить в кипящей воде минут 15-20 -, затем нарезать, посолить и обжарить до золотистой корочки. После добавить сметану, сыр, зелень.