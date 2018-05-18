Звезда американской фантастической мелодрамы Сумерки Кристен
Стюарт посетила красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Актриса шокировала
присутствующих нелепым нарядом.
Звезда американской фантастической мелодрамы "Сумерки" Кристен
Стюарт посетила красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Актриса шокировала
присутствующих нелепым нарядом.
Кристин выбрала очень противоречивый образ. С одной стороны,
строгая черно-белая цветовая гамма костюма Стюарт вполне подходит для торжественного
выхода, но с другой – неряшливое исполнение наряда сбивает с толку.
Вероятно, артистка, в попытках сделать ставку на унисекс, хотела быть оригинальной и выделиться на фоне красоток в пышных юбках. Безусловно,
у нее получилось привлечь к себе всеобщее внимание.
Много разговоров было не только вокруг экстравагантного
костюма Кристен – прическа звезды тоже подверглась жесткой критике. Короткие
волосы были зачесаны на лоб и густо вымазаны средством для укладки. На первый
взгляд казалось, что артистка просто пренебрегла душем, поэтому заявилась с
сальными локонами.
Напомним, 28-летняя актриса прославилась благодаря исполнению
главной роли в фильме про вампиров "Сумерки". Долгое время у Кристен был роман с
партнером по фильму Робертом Паттинсоном. Пара рассталась после того, как стало
известно об интрижки актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом, который снимал ее
в своей картине "Белоснежка и охотник". Роберт бросил неверную Кристен, а Руперту
Сандерсу скандал стоил брака и карьеры.
После этого случая Кристен поняла, что с мужчинами в ее
жизни покончено. Актриса обратила свое внимание на девушек и стала бисексуалкой.
С конца 2016 года она встречается с моделью Стеллой Максвелл.