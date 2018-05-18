Звезда американской фантастической мелодрамы Сумерки Кристен Стюарт посетила красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Актриса шокировала присутствующих нелепым нарядом.

Звезда американской фантастической мелодрамы "Сумерки" КристенСтюарт посетила красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Актриса шокировалаприсутствующих нелепым нарядом.Кристин выбрала очень противоречивый образ. С одной стороны,строгая черно-белая цветовая гамма костюма Стюарт вполне подходит для торжественноговыхода, но с другой – неряшливое исполнение наряда сбивает с толку.Вероятно, артистка, в попытках сделать ставку на унисекс, хотела быть оригинальной и выделиться на фоне красоток в пышных юбках. Безусловно,у нее получилось привлечь к себе всеобщее внимание.Много разговоров было не только вокруг экстравагантногокостюма Кристен – прическа звезды тоже подверглась жесткой критике. Короткиеволосы были зачесаны на лоб и густо вымазаны средством для укладки. На первыйвзгляд казалось, что артистка просто пренебрегла душем, поэтому заявилась ссальными локонами.Напомним, 28-летняя актриса прославилась благодаря исполнениюглавной роли в фильме про вампиров "Сумерки". Долгое время у Кристен был роман спартнером по фильму Робертом Паттинсоном. Пара рассталась после того, как сталоизвестно об интрижки актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом, который снимал еев своей картине "Белоснежка и охотник". Роберт бросил неверную Кристен, а РупертуСандерсу скандал стоил брака и карьеры.После этого случая Кристен поняла, что с мужчинами в еежизни покончено. Актриса обратила свое внимание на девушек и стала бисексуалкой.С конца 2016 года она встречается с моделью Стеллой Максвелл.