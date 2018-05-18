На железной дороге появится 11 аудиогидов для иностранцев. Речь идёт о пригородных популярных для туристов направлениях. Пока на английском языке доступны лишь три экскурсии: Голицыно - Захарово, по Владимиру и Коломне. Новые аудиогиды будут адресованы тем, кто отправляется Рязань, Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад, Новый Иерусалим, Калугу,Ожерелье, Орехово-Зуево, Дмитров, Александров и в Коломну. Авторы экскурсий - историки и тревел-журналисты.

На железной дороге появится 11 аудиогидов для иностранцев. Речь идёт о пригородных популярных для туристов направлениях. Пока на английском языке доступны лишь три экскурсии: "Голицыно - Захарово", по Владимиру и Коломне. Новые аудиогиды будут адресованы тем, кто отправляется Рязань, Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад, Новый Иерусалим, Калугу,Ожерелье, Орехово-Зуево, Дмитров, Александров и в Коломну. Авторы экскурсий - историки и тревел-журналисты. Появление новых аудиогидов приурочили к Чемпионату мира. Видимо, авторы этой идеи надеются отвлечь футбольных фанатов от баров и завлечь в путешествие по центральной части России.