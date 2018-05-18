Взрывоопасная кукуруза в Ростовской области, воры-фетишисты в Тюмени и китайские шпионы в Волгограде. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Взрывоопасная кукуруза в Ростовской области, воры-фетишистыв Тюмени и китайские шпионы в Волгограде. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Потолочные плиты снова обрушились в суперсовременном идорогом перинатальном центре на Сахалине. В разрушении здания оказались виновныпациентки медучреждения. В региональном Минздраве пояснили, что обрушение 17мая действительно произошло из-за засора на втором этаже клиники. Причинойстали посторонние предметы – памперсы и тряпки. В результате в одном из стыковпросочилась жидкость и размочила потолочные плиты. В апреле в этом же центре, настроительство которого было потрачено почти четыре миллиарда рублей, ужерушился потолок. Тогда фрагменты потолочной плитки в обвалились в одной изординаторских. К счастью, как и в этот раз, никто не пострадал, напоминаетОдин человек погиб, еще один ранен во время пожара на заводе"Амилко" в Миллеровском районе Ростовской области. Сообщение о том,что на предприятии по переработке кукурузы вспыхнул пожар, поступило в 8 часовутра. На место выехали 16 спасателей и шесть единиц техники. По предварительнойинформации, загорелись емкости с готовой продукцией, сообщаетБолее десятка домов сгорели в Новолялинском городском округеСвердловской области. В поселке Черный Яр мужчина попытался сжечь мусор на своемдачном участке, однако ветер перекинул огонь на сухую траву. Сгорело 13 домов,чудом удалось спасти остальные строения в поселке. К ликвидации пожара пришлосьпривлечь 40 спасателей и семь единиц техники, в том числе вертолет. Остановитьраспространение огня удалось только, когда площадь возгорания составила уже 10гектаров, передаетТорговля сантехникой – серьезный и опасный бизнес. Тело34-летнего директора магазина с ножевыми ранениями нашла его сестра утром 18мая. Женщина пришла помочь брату по работе. На месте преступления нашли 3 ножа,предположительно использовавшихся при совершении преступления. В распоряженииследствия имеются записи с камеры слежения, на которых, предположительно, запечатленпреступник, пишет .Группу воров-фетишистов задержали тюменские оперативники. Заезжиегастролеры промышляли кражами в обувных магазинах Тюмени. В преступную группувходили четверо мужчин – 24, 27 и двое 29 лет. Сообщения о кражах из магазиноводной сети поступали в правоохранительные органы несколько дней подряд. В общейсложности злоумышленники похитили несколько пар обуви на сумму около 6 тысячрублей. Преступники задержаны, украденные вещи обнаружены и изъяты, сообщает .Более 2 килограммов синтетических наркотиков изъялиполицейские у 27-летнего жителя Ижевска. Задержать злоумышленника удалось околоего дома на улице Закирова. При личном досмотре у него обнаружили более 1,7 килограммасинтетических наркотиков. Дома у мужчины нашли еще 500 граммов запрещенныхвеществ. Задержанный пояснил, что привез наркотики из Саратова, чтобы продатьих через интернет. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишетЖитель Сысерти Свердловской области задержан по подозрению вубийстве своей жены. Родственники девушки обратились в полицию, так как онанесколько дней не выходила на связь. 8 мая труп женщины, завернутый в плед иполиэтилен, обнаружили в диване в принадлежащей ей квартире. Полиция выяснила,что между супругами происходили частые конфликты. Муж убитой спешно уехал вТатарстан к своему отцу. При задержании у мужчины нашли серьги и обручальноекольцо жены. Сообщается, что подозреваемый много времени проводил закомпьютером и стал вести себя агрессивно, передаетЖитель Волгограда предстанет перед судом за "шпионские"очки. Мужчина приобрел через китайский интернет-магазин солнцезащитные очки совстроенной видеокамерой и пытался их перепродать. 1 марта он передалэлектронное устройство за 2 тысячи рублей покупателю, участвовавшему вспециальной проверочной закупке. Продавца задержали. По заключению специалиста,очки являются специальным техническим средством, предназначенным для оперативно-розыскнойдеятельности, их использование гражданами противозаконно. Дело в ближайшеевремя рассмотрят в Центральном райсуде. Обвиняемому грозит до 4 лет лишениясвободы, пишетВ Уфе 17 мая полицейские попытались остановить иномарку.Однако водитель не подчинился требованиям инспекторов дорожно-патрульнойслужбы. Сотрудники ГИБДД начали преследование нарушителя. На некоторое время водителю "Тойоты"удалось скрыться из зоны видимости полицейских, но вскоре автомобиль былобнаружен на парковке торгового центра. На требования об остановке водитель нереагировал и только прибавлял скорость. На проспекте Салавата Юлаева иномаркастолкнулась с металлической опорой. Водитель получил травмы, его госпитализировали.Автомобилем управлял пьяный 24-летний житель Давлекановского района Башкирии,сообщаетУголовное дело возбуждено в отношении заведующей детскимсадом №13 в Стерлитамаке. Жительница Башкирии подозревается в присвоении более40 тысяч рублей из бюджета. По версии следствия, с января 2010 по август 2015года заведующая незаконно устанавливала доплату одной из работниц детсада заякобы выполненные задачи. Полученную премию работница отдавала заведующей. Расследование уголовного дела продолжаетсяпишет