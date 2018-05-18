Звезда сериала Сладкая жизнь Эдуард Мацаберидзе рассказал
фанатам о том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в борьбе со
страшным недугом. Мужчина проходит сложный курс лечения.
Звезда сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе рассказал
фанатам о том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в борьбе со
страшным недугом. Мужчина проходит сложный курс лечения.
Артист ведет в своем Instagram что-то вроде дневника, в
котором ежедневно делится подписчиками своей непростой историей. В свежей
публикации артист поведал, о том, как проходит его лечение.
"Первый курс химиотерапии прошел отлично, к сожалению, я это
понял только сейчас, во время второго курса. Но единственное чего не хочется,
это что б во время третьего я не сказал:"А ведь второй, тож был *****!!"
Ну, да ладно. Есть один нюанс который реально бесит, химию капают четверо
суток, нон-стопом,(подключая к аппарату на фото -инфузомат) и выходит она в том
числе и через кожу, как вы могли догадаться – пахнет она не розами, но и не
дерьмом, что-то среднее, как будто кто-то мокнул розы в дерьмо и пришел на ваши
именины, мол, смотри какой я находчивый, не зря в КВН играл! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – эмоционально
признался Эдуард. Ниже Мацаберидзе добавил, что не смотря на страдания, все его мечты на тот момент
были связаны с душем.
Ранее, в тех же соцсетях, актер рассказывал
о том, как узнал о болезни. "А начиналось
непонятно, температура 37,3, кашель, ком в горле, отек шеи и морды лица и
гайморит! Собственно, все происходящее и списывали на гайморит", – вспоминает
Эд. "А к моменту когда гайморит вылечили, а голова так и осталась распухшей,
как-будто меня отмудохали, а потом кое-как загримировали, прошло уже 3-4
недели, становилось все хуже", – добавил мужчина.
К счастью, нашелся толковый врач, который догадался
отправить Мацаберидзе на рентген. Подозрения доктора подтвердились, Эдуарду
поставили диагноз – лимфома. "Не болейте и
молю вас, сдавайте общий анализ крови!" – предостерег фанатов актер.