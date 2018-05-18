Звезда сериала Сладкая жизнь Эдуард Мацаберидзе рассказал фанатам о том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в борьбе со страшным недугом. Мужчина проходит сложный курс лечения.

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе рассказалфанатам о том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в борьбе сострашным недугом. Мужчина проходит сложный курс лечения.Артист ведет в своем Instagram что-то вроде дневника, вкотором ежедневно делится подписчиками своей непростой историей. В свежейпубликации артист поведал, о том, как проходит его лечение."Первый курс химиотерапии прошел отлично, к сожалению, я этопонял только сейчас, во время второго курса. Но единственное чего не хочется,это что б во время третьего я не сказал:"А ведь второй, тож был *****!!"Ну, да ладно. Есть один нюанс который реально бесит, химию капают четверосуток, нон-стопом,(подключая к аппарату на фото -инфузомат) и выходит она в томчисле и через кожу, как вы могли догадаться – пахнет она не розами, но и недерьмом, что-то среднее, как будто кто-то мокнул розы в дерьмо и пришел на вашиименины, мол, смотри какой я находчивый, не зря в КВН играл! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – эмоциональнопризнался Эдуард. Ниже Мацаберидзе добавил, что не смотря на страдания, все его мечты на тот моментбыли связаны с душем.Ранее, в тех же соцсетях, актер рассказывало том, как узнал о болезни. "А начиналосьнепонятно, температура 37,3, кашель, ком в горле, отек шеи и морды лица игайморит! Собственно, все происходящее и списывали на гайморит", – вспоминаетЭд. "А к моменту когда гайморит вылечили, а голова так и осталась распухшей,как-будто меня отмудохали, а потом кое-как загримировали, прошло уже 3-4недели, становилось все хуже", – добавил мужчина.К счастью, нашелся толковый врач, который догадалсяотправить Мацаберидзе на рентген. Подозрения доктора подтвердились, Эдуардупоставили диагноз – лимфома. "Не болейте имолю вас, сдавайте общий анализ крови!" – предостерег фанатов актер.