Звезда Дома-2 считает слабой певицу в инвалидной коляске. И уверяет, что сама лучше бы справилась с задачей.

Звезда "Дома-2" считает слабой певицу в инвалидной коляске. И уверяет, что сама лучше бы справилась с задачей.До "Евровидения-2019", которое пройдет в Израиле, остается еще год. Но споры о том, кто будет представлять Россию, ведутся ожесточенные. Говорят, что существует список из четырех артистов, среди которых и будет сделан выбор.Как известно, Мачеха в фильме "Золушка" говорила: "Дорогие мои крошки,не надо сердиться,не надо ссориться.Чтобы прекратить всякие споры,этот цветок я беру себе". Так же, видимо, рассуждает, и Ольга Бузова. Она считает, что наиболее достойна отстаивать честь страны на главном вокальном конкурсе континента."Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", – самоуверенно заявила Бузова в интервью "Дом-2".Напомним, что выступление Самойловой назвали худшим за всю историю среди российских исполнителей – артистка не попала в ноты, забыла текст песни и в итоге не попала в финал. При этом ее выступление обошлось стране более чем в 15 миллионов рублей. Поэтому на родине "добрые" соотечественники были готовы ее распять или закопать заживо за неудачу.В будущем году организаторы планируют послать более талантливую личность, чтобы реабилитироваться за этот провал. Скорее всего, теперь будет национальный отбор. Проведет же его канал "Россия", который, по правилам, теперь отвечает за конкурс.