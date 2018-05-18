В России появилось новое и помолодевшее правительство. Президент утвердил состав кабинета министров во главе с прежним премьером Дмитрием Медведевым. Самым неожиданным назначением в политических кругах называют новую должность Виталия Мутко: он занял пост вице-премьера по вопросам строительства и развития регионов.

В России появилось новое и помолодевшее правительство. Президентутвердил состав кабинета министров во главе с прежним премьером Дмитрием Медведевым.Самым неожиданным назначением в политических кругах называют новую должностьВиталия Мутко: он занял пост вице-премьера по вопросам строительства и развитиярегионов.ПОСТРОИЛ ФУТБОЛИСТОВВ прошлом правительстве Мутко курировал спорт, в новомкабинете этими вопросами займется Ольга Голодец, сохранившая поствице-премьера. Но Виталий Леонтьевич, по всей видимости, не может расстаться слюбимым делом и в день своего назначения решил навестить футболистов сборной России.Мутко приехал на тренировку в подмосковный Новогорск и дал задание подопечным ВячеславаЧерчесова."Наша задача – вернуть доверие болельщиков. Я попросилигроков отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на подготовке кчемпионату", – заявил вице-премьер по строительству.Еще одна новая сфера деятельности Мутко – развитие регионов.Она в какой-то степени перекликается со строительством и здесь довольно большойфронт работы: дороги, нехватка дошкольных учреждений, обманутые дольщики, медицинскаяпомощь на селе и так далее.ПОМОЛОДЕВШЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОСтоит отметить, что новый состав правительства, утвержденныйпрезидентом Владимиром Путиным по предложению премьера Дмитрия Медведева, стална один год моложе. Средний возраст членов нового кабмина на момент назначениясоставляет 51,25 года против 52,5 года в правительстве, которое завершилоработу.Самым молодым в обновленном правительстве, как и в прежнемсоставе кабмина остается министр экономического развития 35-летний МаксимОрешкин. Старше всех в правительстве – глава МИД Сергей Лавров, которому вмарте исполнилось 68 лет.В новом составе кабмина – десять вице-премьеров вместодевяти, один из которых – Антон Силуанов – занимает пост министра финансов.Помимо него в правительство входит еще 21 министр.КТО ЗА ЧТО ОТВЕТИТЗа социальный блок в новом правительстве будет отвечатьТатьяна Голикова, за сельское хозяйство – Алексей Гордеев, за промышленность иэнергетику – Дмитрий Козак, за оборонно-промышленный комплекс – Юрий Борисов,за строительство – Виталий Мутко, за цифровую экономику, транспорт и связь —Максим Акимов, за культуру и спорт – Ольга Голодец.Юрий Трутнев остался вице-премьером – постпредом вДальневосточном федеральном округе. Еще одним вице-премьером стал однокурсникМедведева и помощник президента Константин Чуйченко – он будет руководителемаппарата правительства.Большинство министров сохранили посты, но среди них есть идевять новичков. У руля российской дипломатии остался Сергей Лавров, СергейШойгу продолжит руководить Министерством обороны, Минюст снова возглавит АлександрКоновалов, Министерство культуры – Владимир Мединский.МВД по-прежнему будетподчиняться Владимиру Колокольцеву, Минздрав – Веронике Скворцовой. АлександрНовак остается министром энергетики, Максим Орешкин – главой Минэкономразвития.В Минпромторге кресло руководителя остается за Денисом Мантуровым, в Минтрудеглавой снова назначен Максим Топилин, а Минспорт возглавит Павел Колобков.Ольга Васильева после разделения Министерства образования инауки осталась министром просвещения, а Министерство науки и высшегообразования возглавил Михаил Котюков. Он занимал должность руководителяФедерального агентства научных организаций. Старший сын секретаря СовбезаНиколая Патрушева – Дмитрий Патрушев – стал министром сельского хозяйства, ВладимирЯкушев – министром строительства и ЖКХ. Пост главы МЧС вместо Владимира Пучковазанял Евгений Зиничев, работавший на посту заместителя директора ФСБ.Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих —Министерство транспорта, Александр Козлов – Минвостокразвития, Сергей Чеботарев– Министерство по делам Северного Кавказа. Министром цифрового развития, связии массовых коммуникаций назначен Константин Носков.ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ НАЗНАЧЕНИЯПолитологи охарактеризовали назначения в новое правительствовполне предсказуемыми, кроме, пожалуй, зоны ответственности упомянутого ВиталияМутко. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин назвалназначение генерала Зиничева главой МЧС достойным. Говоря об Ольге Васильевой(теперь ее должность – министр просвещения), эксперт отметил, что она прекраснопонимает, в каком кризисе находится наше образование, а это уже немало.Данилин также отметил заслуги Дмитрия Патрушева, возглавившегоМинистерство сельского хозяйства. "В последние годы наши успехи на нивесельского хозяйства во многом его заслуга. Так что тут не только династия, но иреальная работа", – сказал политолог, имея в виду работу Патрушева напосту председателя правления Россельхозбанка.Данилин охарактеризовал нового министра строительстваВладимира Якушева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина как успешных региональныхуправленцев. Первый руководил до своего назначения в правителство Тюменскойобластью, второй – Ямало-Ненецким автономным округом."Новый состав кабинета министров обозначилпреемственность курса прежнего кабмина и, одновременно, выявил большое вниманиеверховной власти к новым компетенциям в лице свежих лиц в его составе", -отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Очевидно, новый состав правительства, особенно на уровневедомств, заточен под выполнение майского указа Путина, продолжил политолог. "Старыйже состав представлен министрами и главами ведомств и направлений, которые продемонстрировалинужный уровень компетенций прежде и были признаны эффективными каждый на своемпосту", – указал Мухин.По его мнению, влияние президента на новый состав кабминабудет объективно увеличиваться – главе государства необходим более плотный контрольнад выполнением обязательной программы -задуманного технологического рывка. Мухин высказал уверенность в том, что сбалансированностьнового правительства дает серьезные основания для оптимизма.