Специалисты полагают, что россияне слишком рано обрадовались предстоящему чемпионату мира по футболу. Они заявили, что соревнования не принесут стране желаемой экономической выгоды.

Специалисты полагают, что россияне слишком рано обрадовались предстоящему чемпионату мира по футболу. Они заявили, что соревнования не принесут стране желаемой экономической выгоды.В сумме Россия потратилана подготовку к ЧМ-2018 порядка 16 миллиардов евро. Эти деньги пошли на строительство стадионов в местах проведенияматчей, а также на развитие инфраструктуры между городами.Россияне очень надеются,что футбольная "летняя сказка" станет мощным стимулом для роста экономики,который продолжится и после состязаний. Однако эксперты заявили, что опыт предыдущихчемпионатов говорит об обратном.Специалисты выразили сомнение в том, что эти инвестиции принесут стране что-то кроме улучшенияимиджа. "Как в дальнейшем будут использоваться построенные объекты? И приедет ли вообще в странудостаточное количество болельщиков и туристов на фоневнешнеполитической напряженности?" – задается вопросом автор статьи на сайте Die Welt.По подсчетам консалтинговых компаний, за пять лет увеличение туристического потокаможет пополнить ВВП страны на 120—180 миллиардов рублей. Однако это возможно при условии, что интерес иностранцев к России не снизится.Так или иначе в 2018 году на ЧМ в Россию должно приехатьот 1,5 до 2 миллионов зарубежных болельщиков. Такой прогноз дают российские эксперты.Стоит отметить, что новыесанкции США и обострение отношений Западаи Москвы ощутимо бьют по экономике страны. В связи с этим существуют опасения, что созданнуюинфраструктуру получится использовать только в ограниченном объеме.