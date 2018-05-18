Участница от России на Евровидении-2018
Юлия Самойлова
рассказала о том, как Первый канал сэкономил на ее выступлении. Она отметила,
что ей на свои деньги пришлось готовить сценический костюм.
Участница от России на "Евровидении-2018"
Юлия Самойлова
рассказала о том, как Первый канал сэкономил на ее выступлении. Она отметила,
что ей на свои деньги пришлось готовить сценический костюм.
По словам одного
из коллег певицы, канал должен был купить для нее специальную инвалидную
коляску. Однако по какой-то причине телевизионщики отказались это сделать.
Кроме того, Самойлова рассказала, что подготовке ее выступления
не уделили должного внимания. До "Евровидения" номер певицы был полностью прорепетирован
только один раз, сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале "The Люди".
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