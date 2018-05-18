Участница от России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова рассказала о том, как Первый канал сэкономил на ее выступлении. Она отметила, что ей на свои деньги пришлось готовить сценический костюм.

Участница от России на "Евровидении-2018"Юлия Самойловарассказала о том, как Первый канал сэкономил на ее выступлении. Она отметила,что ей на свои деньги пришлось готовить сценический костюм.По словам одногоиз коллег певицы, канал должен был купить для нее специальную инвалиднуюколяску. Однако по какой-то причине телевизионщики отказались это сделать.Кроме того, Самойлова рассказала, что подготовке ее выступленияне уделили должного внимания. До "Евровидения" номер певицы был полностью прорепетировантолько один раз, сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале "The Люди".Материал дополняется