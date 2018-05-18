Тысяча четыреста рублей. Именно такую сумму теперь придётся отдать за единый проездной билет. С июня, чтобы проехать на автобусах и троллейбусах трёх городских перевозчиков придётся заплатить на 100 рублей больше. Список маршрутов, в которых действует проездной не изменился.

Тысяча четыреста рублей. Именно такую сумму теперь придётся отдать за "единый проездной билет". С июня, чтобы проехать на автобусах и троллейбусах трёх городских перевозчиков придётся заплатить на 100 рублей больше. Список маршрутов, в которых действует проездной не изменился. Это транспорт компаний "АДМ", "Владимирпассажиртранса" и компании "Виктория". Увеличение стоимости проездного связана, по всей видимости, с подорожанием разовой поездки. С 21 мая проезд в троллейбусе вырастет до 21 рубля, а в автобусе до 22.00.Полный перечень автобусных номеров.ООО АДМ (маршруты №№ 6С, 7С, 9С, 12С, 13С, 15, 20, 21С, 22, 22С, 27, 32, 54, 55С, 56);АО Владимирпассажиртранс (троллейбусы №№ 1,2,5,7,8,10,11,12 и автобус 24С и 4С);ООО Виктория (маршрут №5, 36).