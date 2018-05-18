На партийной конференции, которая пройдет 21 мая, будут рассматриваться предложения о создании внутренней системы оценки деятельности депутатов. В основном, эта система коснется законодателей в регионах. Среди других тем, которые будут обсуждаться в рамках мероприятия под названием Направление 2026, также вопрос о введении электронных партбилетов. Кроме того, в повестке дня развитие социальной сферы, экономики и партийной идеологии.
На партийной конференции, которая пройдет 21 мая, будут рассматриваться предложения о создании внутренней системы оценки деятельности депутатов. В основном, эта система коснется законодателей в регионах. Среди других тем, которые будут обсуждаться в рамках мероприятия под названием "Направление 2026", также вопрос о введении электронных партбилетов. Кроме того, в повестке дня развитие социальной сферы, экономики и партийной идеологии.
Комментируя возможное введение внутрипартийной оценки работы
парламентариев разного уровня, секретарь генсовета "Единой России" Андрей
Турчак заявил, что действия депутатов должны обсуждаться не только в публичной
плоскости. И в партии считают, что внутри "ЕР" также должна быть своя
система, которая позволит оценивать поведение и работу законодателей-единороссов.
"В первую очередь должна оцениваться обратная связь с
избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его
предвыборной программы, наказов избирателей", – подчеркнул Турчак. Кроме этого,
по его мнению, оцениваться должно, в том числе, и то, как депутат общается с
людьми, его поведение.
Особое внимание должно уделяться моральному облику депутата.
Речь идет о самых разных ситуациях, не исключая бытовых. По мнению секретаря
генсовета "ЕР", этот момент должен обязательно быть включен в систему
оценки. "Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери",
– напомнил он.
Что касается планов по введению электронного партбилета, то его
введение подразумевает также появление личного кабинета на коммуникационной
платформе "ЕР". Эта система уже разрабатывается и будет запущена в эксплуатацию
в течение этого года. Благодаря ей, каждый член партии сможет через личный
кабинет участвовать в электронном голосовании как по внутрипартийным
процедурам, так и по прймериз.
Добавим, что на полях партийной конференци "Направление
2026" запланировано заседание совета руководителей фракций. В ходе мероприятия будут
работать дискуссионные площадки по трем направлениям. Конференцией завершается
этап большой работы, в ходе проводился сбор предложений по реализации послания
президента Федеральному Собранию и модернизацию партии.