На партийной конференции, которая пройдет 21 мая, будут рассматриваться предложения о создании внутренней системы оценки деятельности депутатов. В основном, эта система коснется законодателей в регионах. Среди других тем, которые будут обсуждаться в рамках мероприятия под названием Направление 2026, также вопрос о введении электронных партбилетов. Кроме того, в повестке дня развитие социальной сферы, экономики и партийной идеологии.

На партийной конференции, которая пройдет 21 мая, будут рассматриваться предложения о создании внутренней системы оценки деятельности депутатов. В основном, эта система коснется законодателей в регионах. Среди других тем, которые будут обсуждаться в рамках мероприятия под названием "Направление 2026", также вопрос о введении электронных партбилетов. Кроме того, в повестке дня развитие социальной сферы, экономики и партийной идеологии.Комментируя возможное введение внутрипартийной оценки работыпарламентариев разного уровня, секретарь генсовета "Единой России" АндрейТурчак заявил, что действия депутатов должны обсуждаться не только в публичнойплоскости. И в партии считают, что внутри "ЕР" также должна быть своясистема, которая позволит оценивать поведение и работу законодателей-единороссов."В первую очередь должна оцениваться обратная связь сизбирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение егопредвыборной программы, наказов избирателей", – подчеркнул Турчак. Кроме этого,по его мнению, оцениваться должно, в том числе, и то, как депутат общается слюдьми, его поведение.Особое внимание должно уделяться моральному облику депутата.Речь идет о самых разных ситуациях, не исключая бытовых. По мнению секретарягенсовета "ЕР", этот момент должен обязательно быть включен в системуоценки. "Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери",– напомнил он.Что касается планов по введению электронного партбилета, то еговведение подразумевает также появление личного кабинета на коммуникационнойплатформе "ЕР". Эта система уже разрабатывается и будет запущена в эксплуатациюв течение этого года. Благодаря ей, каждый член партии сможет через личныйкабинет участвовать в электронном голосовании как по внутрипартийнымпроцедурам, так и по прймериз.Добавим, что на полях партийной конференци "Направление2026" запланировано заседание совета руководителей фракций. В ходе мероприятия будутработать дискуссионные площадки по трем направлениям. Конференцией завершаетсяэтап большой работы, в ходе проводился сбор предложений по реализации посланияпрезидента Федеральному Собранию и модернизацию партии.