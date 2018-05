Москва не разочаровывает своих жителей и гостей – их ждет множество интересных событий. Чтобы вы не пропустили что-то важное, Dni.Ru предлагают вашему вниманию традиционный обзор самых значимых культурных событий столицы.

Москва не разочаровывает своих жителей и гостей – их ждет множество интересных событий. Чтобы вы не пропустили что-то важное, Dni.Ru предлагают вашему вниманию традиционный обзор самых значимых культурных событий столицы.18 мая, пятницаВ "Главclubgreen concert" выступит Александр Пушной. Артист презентует новуюконцертную программу, основной изюминкой которой станет использованиевосьмиструнной гитары, которую не так часто можно увидеть в руках музыкантов.Это нововведение существенно повлияет на аранжировки известных композиций, некоторые будут исполнены Александром в технике игры джент. Не обойдется вечер ибез премьеры новых песен.В "AdrenalineStadium" выступит группа Justice, которая подарит своим зрителям мощныймикс из техно, поп, R&B, электро, фанка, метала – все это собралось воединов крайнем альбоме "Woman". Коллектив известен тем, что написалсаундтреки к показу Dior Homme, сноубордическому фильму "That's it that'sall", игре "DJ Hero", а также музыкальную тему рекламнойкампании Adidas "Все с нами" – сингл "Civilization". Стиль проекта настолько самобытин, что невозможно определить егокаким-то одним понятным понятием.19 мая, субботаВ Соборе СвятыхПетра и Павла состоится концерт "Звучащие полотна. Ван Гог. Вивальди.Времена года. Моцарт. Маленькая ночная серенада Бах. Токката и фуга реминор". "Человеку нужно лишь неизменно любить то, что достойно любви,а не расточать своё чувство на предметы незначительные, недостойные иничтожные, и он будет становиться всё сильнее и проницательнее" – писалВан Гог. В этом концерте любовь великого постимпрессиониста к искусству дастфантастические художественные результаты: творчество Ван Гога встретится с"Временами года" А. Вивальди, "Маленькой ночной серенадой"В.А. Моцарта и Токкатой и фугой ре-минор И.С. Баха – тремя шедеврами музыки,популярность которых феноменальна.20 мая, воскресеньеВ "YotaArenа" выступит группа "Мертвые Дельфины". Коллектив презентуетновый альбом, а также весело отметит день рождения вокалиста Артура Ацаламова.Можно не сомневаться, что музыканты исполнят все свои лучшие хиты: "Намоей луне", "Котики-наркотики", "Мертвый Город","Свинцовое одеяло" и другие. Как всегда, зрителей будет ждать,эмоциональность, пронзительность и душевность.В "Крокус СитиХолле" отпразднует свой день рождения группа IOWA. Будут исполнены всехиты, а также на сцену выйдут танцоры, которых мы все могли видеть ввидеоклипах. Более того, группа подготовила сюрприз. Десять людей из зала,которых выберет вокалистка Катя, выйдут на сцену и станцуют вместе с IOWA.Поэтому у каждого есть шанс стать полноправным участником шоу. Не обойдется ибез специальных гостей. Ожидается визит Антона Беляева из "Therr Maitz" и Гоши Куценко.21 мая, понедельникВ Центральном ДомеАктера состоится премьера спектакля "Оркестр". Постановкаскладывается из небольших историй, связанных общей темой неустроенности личнойжизни. Среди персонажей можно будет узнать себя или кого-то из знакомых. Шестьженщин и мужчина – музыканты оркестра, развлекающего отдахающих на курорте. Онибудут вещать о мечтах, любви, глубоких чувствах и вещах, которые всему этомумешают. В итоге – неожиданный финал, который лишь подтверждает несуразностьповедения героев, которые не готовы разобраться в причинах своих проблем иобвиняют в неприятностях кого угодно, только не себя.В СК"Олимпийский" выступит группа Nickelback, которая покажет самоекрупное и яркое шоу в своей истории. Отправной точкой станет свежий альбом"Feed The Machine". "Этонаше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туререально безбашенную вечеринку", – говорит Чед Крюгер.22 мая, вторникВ клубе "16тонн" выступит группа "Джанни Родари", где в роли вокалиставыступает известный журналист и телеведущий Константин Семин. Песни коллективав сатирической форме затрагивают острые проблемы нашего общества, пытаясьнащупать путь к свету и справедливости.В Театре наЮго-Западе мистический триллер "Игроки" по мотивам одноименной пьесы Н.Гоголя.Восходящие звезды театра Владимир Курцеба и Михаил Грищенко сыграют винфернальной постановке Олега Анищенко, где раскрывается истинныйГоголь-мистик. Зрителей ждет смена времен и эпох, непреодолимое и неизменноежелание человека иметь все и прямо сейчас. Это мстория, где стираются границыреального и потустороннего мира, а цена всему – человеческая жизнь.23 мая, среда23, 25 и 26 маяДетский музыкальный театр имени Наталии Сац и XVIII Открытый фестиваль искусств"Черешневый лес" представят мировую премьеру балетакомпозитора Алексея Ларина "Путешествия Гулливера" по мотивам романа Джонатана Свифта в хореографии Кирилла Симонова.Чтобы новый балет о Гулливере стал самым запоминающимся детским спектаклемсезона, к работе над ним приложили силы ведущие мастера театра – музыкальныйруководитель и дирижер Алевтина Иоффе, художественный руководитель балетаКирилл Симонов, художники-постановщики Валентина Останькович и ФилиппВиноградов, а также художник по свету Евгений Ганзбург. "Мне кажется, сама история человека, который оказывается в разных мирахи разных масштабах – очень театральна по своей сути", – говоритхудожественный руководитель театра Георгий Исаакян. 3D-mapping, использованныйв оформлении спектакля, делает постановку максимально правдоподобной.В Музее Москвы врамках фестиваля новой музыки SOUND UP пройдет концерт известного голландскогопианиста Йеруна ван Вена, главного в мире специалиста по творчествукомпозитора-минималиста Симеона тен Хольта и одного из ключевых экспертовданного музыкального сегмента. Сам концерт приурочен к 95-летию со дня рожденияСимеона тен Хольта. Йерун ван Вен совместно с Алексеем Любимовым, ВячеславомПопругиным и Алексеем Зуевым представят самое известное и редко исполняемое вРоссии произведение тен Хольта Canto Ostinato.24 мая, четвергВ "Главclubgreen concert" выступит лондонское трио Morcheeba. Музыкантов на пикекарьеры ставили в один ряд с такими мастодонтами сцены, как Massive Attack,Portishead и Трики. Когда ответственные за музыку и звучания братья Годфрирасстались с солисткой Скай Эдвардс, успех коллектива пошел на спад. Новыевокалистки и вокалисты, сменяющие друг друга так и не смогли органичновписаться. Но в итоге оригинальный состав вернулся! Музыканты радуют своихпоклонников и концертами и новым материалом, а значит, прозвучат и новинки, ипроверенные временем хиты.Московский театр"Школа Современной Пьесы" покажет спектакль "Игра впреступление. Достоевский". "Тварь ядрожащая или право имею?", – задумался молодой человек по фамилииРаскольников и решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топоромотвратительную, злобную старуху-процентщицу. Этот сюжет известен всем.Постановка же пройдет в жанре иммерсивного детектива. Зрителей ждет путешествиене только по тексту шедевра Достоевского, но и по различным местам действия.Гости пойдут вслед за персонажами по лестницам, комнатам, уголкам здания ичерез пять минут после начала своего маршрута перестанут ощущать дистанциюмежду вымыслом и реальностью.В кино выходитфантастический приключенческий фильм "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории".Картина расскажет о молодых годах Хана Соло и его напарника Чубакки, героеворигинальных фильмов. Зрители узнают о том, как они стали самыми отвязнымипилотами и контрабандистами в далекой далекой Галактике.