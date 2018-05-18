Москва не разочаровывает своих жителей и гостей – их ждет множество интересных событий. Чтобы вы не пропустили что-то важное, Dni.Ru предлагают вашему вниманию традиционный обзор самых значимых культурных событий столицы.
Москва не разочаровывает своих жителей и гостей – их ждет множество интересных событий. Чтобы вы не пропустили что-то важное, Dni.Ru предлагают вашему вниманию традиционный обзор самых значимых культурных событий столицы.
18 мая, пятница
В "Главclub
green concert" выступит Александр Пушной. Артист презентует новую
концертную программу, основной изюминкой которой станет использование
восьмиструнной гитары, которую не так часто можно увидеть в руках музыкантов.
Это нововведение существенно повлияет на аранжировки известных композиций, не
которые будут исполнены Александром в технике игры джент. Не обойдется вечер и
без премьеры новых песен.
В "Adrenaline
Stadium" выступит группа Justice, которая подарит своим зрителям мощный
микс из техно, поп, R&B, электро, фанка, метала – все это собралось воедино
в крайнем альбоме "Woman". Коллектив известен тем, что написал
саундтреки к показу Dior Homme, сноубордическому фильму "That's it that's
all", игре "DJ Hero", а также музыкальную тему рекламной
кампании Adidas "Все с нами" – сингл "Civilization". Стиль проекта настолько самобытин, что невозможно определить его
каким-то одним понятным понятием.
19 мая, суббота
В Соборе Святых
Петра и Павла состоится концерт "Звучащие полотна. Ван Гог. Вивальди.
Времена года. Моцарт. Маленькая ночная серенада Бах. Токката и фуга ре
минор". "Человеку нужно лишь неизменно любить то, что достойно любви,
а не расточать своё чувство на предметы незначительные, недостойные и
ничтожные, и он будет становиться всё сильнее и проницательнее" – писал
Ван Гог. В этом концерте любовь великого постимпрессиониста к искусству даст
фантастические художественные результаты: творчество Ван Гога встретится с
"Временами года" А. Вивальди, "Маленькой ночной серенадой"
В.А. Моцарта и Токкатой и фугой ре-минор И.С. Баха – тремя шедеврами музыки,
популярность которых феноменальна.
20 мая, воскресенье
В "Yota
Arenа" выступит группа "Мертвые Дельфины". Коллектив презентует
новый альбом, а также весело отметит день рождения вокалиста Артура Ацаламова.
Можно не сомневаться, что музыканты исполнят все свои лучшие хиты: "На
моей луне", "Котики-наркотики", "Мертвый Город",
"Свинцовое одеяло" и другие. Как всегда, зрителей будет ждать,
эмоциональность, пронзительность и душевность.
В "Крокус Сити
Холле" отпразднует свой день рождения группа IOWA. Будут исполнены все
хиты, а также на сцену выйдут танцоры, которых мы все могли видеть в
видеоклипах. Более того, группа подготовила сюрприз. Десять людей из зала,
которых выберет вокалистка Катя, выйдут на сцену и станцуют вместе с IOWA.
Поэтому у каждого есть шанс стать полноправным участником шоу. Не обойдется и
без специальных гостей. Ожидается визит Антона Беляева из "Therr Maitz" и Гоши Куценко.
21 мая, понедельник
В Центральном Доме
Актера состоится премьера спектакля "Оркестр". Постановка
складывается из небольших историй, связанных общей темой неустроенности личной
жизни. Среди персонажей можно будет узнать себя или кого-то из знакомых. Шесть
женщин и мужчина – музыканты оркестра, развлекающего отдахающих на курорте. Они
будут вещать о мечтах, любви, глубоких чувствах и вещах, которые всему этому
мешают. В итоге – неожиданный финал, который лишь подтверждает несуразность
поведения героев, которые не готовы разобраться в причинах своих проблем и
обвиняют в неприятностях кого угодно, только не себя.
В СК
"Олимпийский" выступит группа Nickelback, которая покажет самое
крупное и яркое шоу в своей истории. Отправной точкой станет свежий альбом
"Feed The Machine". "Это
наше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туре
реально безбашенную вечеринку", – говорит Чед Крюгер.
22 мая, вторник
В клубе "16
тонн" выступит группа "Джанни Родари", где в роли вокалиста
выступает известный журналист и телеведущий Константин Семин. Песни коллектива
в сатирической форме затрагивают острые проблемы нашего общества, пытаясь
нащупать путь к свету и справедливости.
В Театре на
Юго-Западе мистический триллер "Игроки" по мотивам одноименной пьесы Н.Гоголя.
Восходящие звезды театра Владимир Курцеба и Михаил Грищенко сыграют в
инфернальной постановке Олега Анищенко, где раскрывается истинный
Гоголь-мистик. Зрителей ждет смена времен и эпох, непреодолимое и неизменное
желание человека иметь все и прямо сейчас. Это мстория, где стираются границы
реального и потустороннего мира, а цена всему – человеческая жизнь.
23 мая, среда
23, 25 и 26 мая
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац и XVIII Открытый фестиваль искусств
"Черешневый лес" представят мировую премьеру балета
композитора Алексея Ларина "Путешествия Гулливера" по мотивам романа Джонатана Свифта в хореографии Кирилла Симонова.
Чтобы новый балет о Гулливере стал самым запоминающимся детским спектаклем
сезона, к работе над ним приложили силы ведущие мастера театра – музыкальный
руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, художественный руководитель балета
Кирилл Симонов, художники-постановщики Валентина Останькович и Филипп
Виноградов, а также художник по свету Евгений Ганзбург. "Мне кажется, сама история человека, который оказывается в разных мирах
и разных масштабах – очень театральна по своей сути", – говорит
художественный руководитель театра Георгий Исаакян. 3D-mapping, использованный
в оформлении спектакля, делает постановку максимально правдоподобной.
В Музее Москвы в
рамках фестиваля новой музыки SOUND UP пройдет концерт известного голландского
пианиста Йеруна ван Вена, главного в мире специалиста по творчеству
композитора-минималиста Симеона тен Хольта и одного из ключевых экспертов
данного музыкального сегмента. Сам концерт приурочен к 95-летию со дня рождения
Симеона тен Хольта. Йерун ван Вен совместно с Алексеем Любимовым, Вячеславом
Попругиным и Алексеем Зуевым представят самое известное и редко исполняемое в
России произведение тен Хольта Canto Ostinato.
24 мая, четверг
В "Главclub
green concert" выступит лондонское трио Morcheeba. Музыкантов на пике
карьеры ставили в один ряд с такими мастодонтами сцены, как Massive Attack,
Portishead и Трики. Когда ответственные за музыку и звучания братья Годфри
расстались с солисткой Скай Эдвардс, успех коллектива пошел на спад. Новые
вокалистки и вокалисты, сменяющие друг друга так и не смогли органично
вписаться. Но в итоге оригинальный состав вернулся! Музыканты радуют своих
поклонников и концертами и новым материалом, а значит, прозвучат и новинки, и
проверенные временем хиты.
Московский театр
"Школа Современной Пьесы" покажет спектакль "Игра в
преступление. Достоевский". "Тварь я
дрожащая или право имею?", – задумался молодой человек по фамилии
Раскольников и решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топором
отвратительную, злобную старуху-процентщицу. Этот сюжет известен всем.
Постановка же пройдет в жанре иммерсивного детектива. Зрителей ждет путешествие
не только по тексту шедевра Достоевского, но и по различным местам действия.
Гости пойдут вслед за персонажами по лестницам, комнатам, уголкам здания и
через пять минут после начала своего маршрута перестанут ощущать дистанцию
между вымыслом и реальностью.
В кино выходит
фантастический приключенческий фильм "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории".
Картина расскажет о молодых годах Хана Соло и его напарника Чубакки, героев
оригинальных фильмов. Зрители узнают о том, как они стали самыми отвязными
пилотами и контрабандистами в далекой далекой Галактике.