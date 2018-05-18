Одна из важнейших задач с наступлением теплого времени года - это обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, а также владельцев двухколесного транспорта.

Одна из важнейших задач с наступлением теплого времени года, а особенно в период летних каникул, когда дети все больше времени проводят во дворах и на улицах города, - это обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, а также владельцев двухколесного транспорта.Сотрудники Госавтоинспекции города Москвы напоминают родителям, что двухколесное транспортное средство – это не «игрушка», а средство передвижения, используя которое необходимо соблюдать определенные правила безопасности и быть предельно внимательным. Прежде чем преподнести такой подарок своему ребенку, необходимо быть уверенным, что он обладает достаточными навыками вождения и осознает собственную ответственность в качестве участника дорожного движения.Следует помнить, что велосипед, мопед или моноколеса – это самые незащищенные виды транспортных средств. Даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия.Важно понимать, что родители собственным примером показывают модель поведения, которую дети примеряют на себя. Поэтому важно не только беседовать на тему Правил дорожного движения, но и самим неукоснительно их соблюдать, только в этом случае ребенок осознает, насколько безопасное поведение на улице жизненно важно для всех участников дорожного движения.Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям автомобилей. Будьте предельно внимательны при езде во дворах, неподалеку от парковых зон и скверов, так как именно в таких местах возможного неожиданного появления детей на двухколесном транспорте.Госавтоинспекция города Москвы призывает всех участников дорожного движения следовать этим простым, но очень важным для сохранения здоровья и жизни рекомендациям. Соблюдайте Правила дорожного движения.