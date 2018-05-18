В ночь с 19 на 20 мая 2018 года на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»...

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения в ночь с 19 на 20 мая 2018 года на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».Мероприятие направлено на предупреждение случаев управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии.Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к данной проблеме, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.Также ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Воспользуйтесь услугами такси или общественным транспортом. Не подвергайте опасности собственную жизнь и жизнь других участников дорожного движения.За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81